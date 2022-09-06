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إلياس الزيات الملهم والمرشد وأيقونة الفن التشكيلي إلى مرقده الأخير بدمشق

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تشييع جثمان أيقونة الفن التشكيلي في سورية والوطن العربي إلياس الزيات

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