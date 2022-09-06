المعهد التقاني للخطوط الحديدية السورية بحلب يستقبل 150 طالباً هذا العام

حلب-سانا

يواصل المعهد التقاني للخطوط الحديدية السورية استعداداته لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الحالي بعد قبولهم بموجب المفاضلة العامة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعددهم 150 طالباً.

وضم الطلاب المقبولون 90 طالباً من حملة الشهادة الثانوية العامة للفرع العلمي و60 طالباً من حملة الشهادة الثانوية المهنية الصناعية.

وبين الدكتور المهندس محمود الأطرش مدير المعهد في تصريح لمراسل سانا أنه تم توزيع الطلاب على الأقسام الرئيسية وفق المعايير والأسس المتبعة بالمعهد وهي الأدوات المحركة والمتحركة والحركة والنقل والأعمال المدنية والإشارات والاتصالات والتسويق.

ولفت الأطرش إلى أن المعهد يرفد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالكوادر الفنية المؤهلة لأعمال الصيانة والإصلاح التي تقوم بها المديريات المختصة بالمؤسسة للاعتماد عليهم في أعمال الصيانات الدورية والوقائية للأدوات المحركة والمتحركة للقاطرات والشاحنات وإجراء الصيانة الدورية للخط الحديدي والمحافظة على الجاهزية العامة لمرافق المؤسسة في المحطات الرئيسية لتأمين نقل الحمولات على مختلف محاور الشبكة.

وبين الاطرش أن مدة الدراسة في المعهد سنتان ويتم تعيين الخريجين بالمؤسسة وفرزهم على المديريات الفنية المختصة لتلبية احتياجات العمل بالمديريات مشيراً إلى أن الخريجين الأوائل الثلاثة في كل قسم يتم قبولهم في الجامعات السورية وفق الاختصاص المناسب في كل كلية “هندسة مدنية وكهرباء وميكانيك والاقتصاد” لإكمال دراستهم الجامعية فيها.

ونوه الأطرش إلى أن المعهد يضم قاعات تدريسية ومخابر تدريب مجهزة بوسائل الإيضاح من آلات ومقاطع للقاطرات وتجهيزاتها والخط الحديدي ومكوناته ومقاسم الإشارات والاتصالات والتحكم بها بحيث تمكن الطالب من الاطلاع بشكل عملي على آلية عمل الآلات المحركة والمتحركة وإجراء دروس عملية وتطبيقية في مراكز الإصلاح والصيانة المتوافرة بالمؤسسة من خلال مهندسين وفنيين تابعين للمؤسسة وحسب الاختصاصات الفنية لكل مديرية.

قصي رزوق

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