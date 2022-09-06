ثناء رجب تبدع في حياكة القماش الدمشقي القديم وفن الكروشيه

اللاذقية-سانا

بكثير من التصميم والرغبة استطاعت الحرفية ثناء رجب تطوير هوايتها في فن الكروشيه إضافة إلى حياكة القماش الدمشقي القديم بأنواعه الأغباني والمواريه وغيره بأسلوب عصري جديد وتأسيس مشروع صغير شكل مصدر دخل لها ولأسرتها.

وبفضل إصرارها تابعت رجب مسيرتها في التدريب والتعلم لتتقن كل تقنيات وأساليب هذه الحرفة لتلاقي أعمالها رواجاً واسعاً مكنها من تسويق منتجاتها في العديد من المحافظات وخارج سورية مبينة في حديثها ل سانا الشبابية أن لكل قطعة من مشغولاتها حكاية عمل طويلة تمتد لأيام فهي حرفة تحتاج إلى التركيز والإتقان في العمل.

وقالت: بدأت مسيرتي المهنية باتباع دورة في القماش الدمشقي القديم في مركز المرأة الريفية عام 2007 وكانت البداية بعمل مفرش سرير سرعان ما تطور إلى صناعة الكثير من المنتجات متعددة الأشكال والاستخدامات كالتي يصلح تقديمها كهدايا في مناسبات اجتماعية مختلفة وهو ما شكل انعطافة في حياتي المهنية حيث أصبحت أشارك في العديد من المعارض مثل معرض دمشق الدولي ومعرض نسمة جبل ومعرض تمت إقامته في قلعة صلاح الدين وغيرها وحصلت على عدة شهادات تقدير.

وأضافت رجب: بعد أن بدأت أعمالي بالانتشار بدأت أتلقى عروضاً خاصة مثل بعض الطلبات للفنادق وطلبات تصدير لعدة بلاد كإيطاليا وفرنسا كما تبنت موهبتي سيدة إيطالية تدعى فالنتينا فقامت بالمشاركة بمعرض في إيطاليا ببعض من منتجاتي وكان أغلبها حقائب كروشيه للكمبيوتر المحمول ومفارش للسرير وأغطية طاولة وستائر من القماش الدمشقي القديم وغيرها من فنون الكروشيه وكل تلك الحقائب كان تصميمها من وحي خيالي وليس تقليداً لأي منتج آخر.

واختتمت رجب حديثها بالإشارة إلى أنها تتلقى الدعم المعنوي من العديد من المؤسسات والجمعيات في سورية وهي تشارك دوماً في سوق الضيعة وبجميع المعارض الخاصة بالحرف اليدوية كما أنها تلبي جميع الطلبات آملة بأن تنقل خلاصة خبرتها في هذا المجال إلى الراغبات بتعلم هذه الفنون اليدوية الجميلة.

منال عجيب

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