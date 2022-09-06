دورات مجانية لتنمية مهارات الشباب ورفد سوق العمل باختصاصات مهنية متنوعة في دير الزور

دير الزور-سانا

استكمالاً للعمل المجتمعي الذي يقدمه مركز تأهيل وتدريب الشباب التابع لفرع مؤسسة بصمة شباب سورية بدير الزور يواصل المركز تنفيذ دوراته التدريبية الموجهة للشباب لتمكينهم وتنمية مهاراتهم والاسهام برفد سوق العمل باختصاصات مهنية عديدة.

وفي هذا الصدد ينفذ المركز جلسات مجانية للطلاب المتميزين في قواعد اللغة الإنكليزية وتصوير الفوتوغراف المتقدم وذلك حسب يحيى الشلبي مدير فرع المؤسسة بدير الزور الذي بين لنشرة سانا الشبابية أن المركز يقدم خدمات التوجيه المهني والإرشاد الوظيفي ويقوم بتهيئة الشباب للوظائف المناسبة وتنمية مهاراتهم من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل عبر مجموعة من الدورات التعليمية والمهنية بكوادر خبيرة بهدف التشبيك بين طالبي العمل والفرص المتاحة في السوق.

وأوضح أن المركز يقدم ورشات تعليمية وتدريبية لبناء القدرات إضافة إلى دورات ريادة الأعمال ويحاول توسيع الشريحة المستهدفة لتدريبها وتأهيلها للدخول إلى سوق العمل في العديد من المجالات عبر جلسات متخصصة تصقل مهارات المشاركين وتسهم بخلق فرص عمل مناسبة لكل فرد بما يتناسب مع مهاراته من خلال التدريبات العملية التي يقدمها لأبناء المجتمع المحلي لتطوير خبراتهم ودخول سوق العمل بكفاءة عالية.

بشرى معلا

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