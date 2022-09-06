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إصابة فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه جنوب بيت لحم

2022-09-06

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه بحماية قوات الاحتلال جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية قوله: إن مستوطنين اعتدوا بحماية قوات الاحتلال على فلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم ما أسفر عن إصابة فلسطيني بجروح ورضوض في حين اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين خلال تصديهما للمستوطنين.

وكان استشهد فلسطيني وأصيب واعتقل العشرات في وقت سابق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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