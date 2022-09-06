روسيا.. إلقاء القبض على مواطن خطط للانضمام إلى منظمة إرهابية

موسكو-سانا

ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم القبض على مواطن روسي كان يخطط للانضمام إلى منظمة إرهابية أوكرانية والمغادرة إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية لجهاز الأمن قولها في بيان: إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة موسكو اعتقل مواطناً روسياً كان يخطط للانضمام إلى المنظمة القومية المتطرفة الأوكرانية “القطاع الأيمن” الإرهابي المحظور في روسيا.

ووفقاً لمسؤولين أمنيين خطط أحد سكان موسكو للمغادرة إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات المسلحة الروسية وتم الاستيلاء خلال تفتيش مكان إقامته على معدات اتصالات وبزات عسكرية خاصة وكتب ورموز قومية إرهابية.

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