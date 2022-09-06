إيران تؤكد استمرارها في المفاوضات حول الاتفاق النووي

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي ولن تتركها في المستقبل أيضاً مشدداً على أن الضمانات خلال هذه المفاوضات يجب أن تكون مطمئنة.

وقال جهرمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم إن “المفاوضات المتعلقة بالاتفاق مستمرة ومنذ البداية تابعنا أربع قضايا تتعلق بالضمانات والتحقق العملي ورفع الحظر بشكل مستقر والإدعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالضمانات” مضيفاً إن “على الجانب الآخر أن يتوقف عن مطالبه التوسعية”.

وشدد جهرمي على استمرار الحكومة الإيرانية في تنفيذ سياساتها والتوجيهات التي تقدم اليها بخصوص الأوضاع الاقتصادية وخدمة أهداف الشعب الإيراني.

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