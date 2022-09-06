مصرع شخصين نتيجة حريق غابات بولاية كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية مصرع شخصين وإصابة ثالث إثر حريق غابات هائل شب في مقاطعة هيميت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت رويترز عن إدارة مكافحة الحرائق بالولاية قولها إن “حريق غابات هائلاً اندلع في منطقة فيرفيو بالمقاطعة وامتد على مساحة ألفي فدان وتسبب في مصرع شخصين وإصابة ثالث إضافة إلى تدمير عدة مبان وإلحاق أضرار بمبان أخرى” لافتة إلى أن النيران انتشرت بسرعة وصدرت أوامر للسكان بالإخلاء.

ونشرت الإدارة تسعة أطقم إطفاء وانقاذ وست طائرات وأربع مروحيات و265 من رجال الإطفاء لمواجهة الحريق.

وكانت السلطات في ولاية كاليفورنيا أجلت في الثالث من أيلول الحالي آلاف الأشخاص بسبب حرائق غابات أدت إلى تدمير نحو مئة منزل شمال الولاية.

وأصبحت الولاية أكثر عرضة من أي وقت مضى لحرائق الغابات بسبب الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة التي تعاني منها كاليفورنيا منذ أكثر من عقدين والتي تفاقمت جراء تغير المناخ.

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