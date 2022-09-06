بوتين يشهد المرحلة الختامية من التدريب الاستراتيجي (الشرق 2022)

موسكو-سانا

شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرحلة الختامية من التدريب الاستراتيجي “الشرق 2022” والتي تجري في ميدان التدريبات “سيرغييفسكي” شرق شطر روسيا الآسيوي.

ونقلت سبوتنيك عن المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف قوله إن الرئيس بوتين وبعد أن حضر هذه المرحلة من التدريبات عقد اجتماعاً مغلقاً مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس أركان الجيش فاليري غيراسيموف وغيرهما من المسؤولين في وزارة الدفاع.

وتنفذ وحدات من القوات المسلحة الروسية التدريب الاستراتيجي “الشرق 2022” الذي بدأ في الأول من أيلول الحالي بمشاركة وحدات من قوات الدول الأخرى من بينها سورية ويشارك فيه أكثر من 50 ألف عسكري.

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