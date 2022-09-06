الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على السفارة الروسية بكابول

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث الرسمي باسم غوتيريش “ستيفان دوجاريك” في بيان نشر على مركز أنباء الأمم المتحدة: إن الأمين العام يدين بشدة الهجوم الذي وقع في محيط سفارة روسيا الاتحادية بكابول ويقدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد الأمين العام التأكيد على “أن الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك البعثات الدبلوماسية أمر ممنوع بشكل صارم بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وكان تفجير بعبوة ناسفة وقع أمس على مقربة من مدخل السفارة الروسية بكابول وتسبب بمقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية وعدد آخر من المواطنين الأفغان.

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