وزير النفط الإيراني: مستعدون للمساهمة في تعزيز أمن الطاقة العالمي بعيداً عن التسييس

طهران-سانا

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن بلاده على استعداد للمساهمة في عرض النفط ومشتقاته لضمان أمن الطاقة في العالم بعيدا عن التسييس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن أوجي قوله في ختام الاجتماع الحادي والثلاثين لمجموعة أوبك بلس “إن دور إيران في عرض النفط والغاز والمشتقات النفطية يكتسب أهمية أكثر في ضمان الأمن والاستقرار لسوق الطاقة العالمي في ظل ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في السوق الأوروبي ما يدفع المستهلكين إلى التحول إلى النفط ومشتقاته ما سيزيد الطلب عليهما.

وأشار أوجي إلى أن الدول الأوروبية تحاول بشكل مستمر تعويض نقص الطاقة لتقليل حدة الأزمة من خلال اتخاذ قرارات في مجال سياسات الطاقة وخاصة مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء حيث تعتبر الطاقة حاجة أساسية للمستهلكين الأوروبيين.

واعتبر أوجي أن قرارات أوبك بلس ساهمت في تحسين سوق النفط من حيث توازن العرض والطلب إلا أن هناك قلقاً يسود السوق بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الطلب في السوق العالمي وسط تذبذب أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة ما يستدعي مزيداً من الاهتمام والدراسة وهو ما أكد عليه عدد من وزراء النفط والطاقة في المجموعة موضحاً أن استمرار التعاون في أوبك بلس من شأنه أن يساعد المستهلكين في العالم إلى حد كبير.

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