شولغينوف: روسيا تعتزم مواصلة إمداد الدول الصديقة بموارد الطاقة

موسكو-سانا

أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف عزم روسيا مواصلة إمدادات موارد الطاقة إلى الدول الصديقة وإعادة توجيهها في حال فرضت دول مجموعة السبع “حداً أقصى” للنفط والغاز الروسيين.

ونقلت وكالة تاس عن شولغينوف قوله للصحفيين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: إن “أي إجراءات بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر النفط والغاز ستخلق ظروفاً لحدوث عجز اقتصادي والمزيد من تقلب الأسعار، وروسيا باعتبارها شريكاً موثوقاً ستوفر موارد الطاقة للشركاء في الدول الصديقة وبالتأكيد ستشبع السوق المحلية”.

واتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع في الثاني من الشهر الجاري على تحديد سقف لأسعار النفط من روسيا، وستحظر المجموعة على وجه الخصوص التأمين على السفن لناقلات النفط الروسي بأسعار تتجاوز القيمة المحددة.

وقال شولغينوف: “نحن ندرس إمكانية استخدام عدد من شركات التأمين المحلية من الدول الصديقة ولدينا خيار آخر هو إنشاء شركة تأمين جديدة ولكن بعد ذلك يلزم الاعتراف المتبادل من قبل الدول الأخرى”.

وشدد المسؤول الروسي على أن قطاع الوقود والطاقة الوطني تمكن من التكيف مع العقوبات الغربية مضيفاً: “إننا نتعامل مع حالة اشباع وبالتأكيد تنشأ صعوبات مع إعادة تعديل الخطط اللوجستية وصيانة المعدات لكن قطاع النفط والغاز الروسي يتكيف مع الضغوط والعقوبات الغربية ويمكن القول الآن بثقة إن الشركات تفي بالتزاماتها المفترضة لجهة تلبية مطالب السوق المحلية وشروط عقود التصدير الخارجية بكامل إمكانيتها”.

وأشار إلى أن روسيا تخطط لإعادة توجيه موارد الطاقة ليس فقط إلى دول آسيا والمحيط الهادئ ولكن أيضاً إلى الشرق الأوسط وأفريقيا مضيفاً: إن “هذه العملية قد تكون طويلة إلى حد ما إلا أن الجهود تجري على قدم وساق”.

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