منتخب سورية للشباب بكرة القدم يفوز على شباب الأهلي الإماراتي

أبوظبي- سانا

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب انتصاراً عريضاً على فريق شباب الأهلي الإماراتي في معسكره الخارجي الثاني بخمسة أهداف لهدفين استعداداً للتصفيات الآسيوية.

وسجل أهداف منتخبنا مهند فاضل “أربعة أهداف” في الدقائق 13و23و40 و62وأحمد الحسين في الدقيقة51.

المدير الفني للمنتخب مارك فوته أوضح أن المباراة كانت جيدة جداً لجهة الأداء والنتيجة حيث دخلنا الساعة الأولى من المباراة باللاعبين الأساسيين وخلال ساعة قاموا بتسجيل خمسة أهداف باسطين سيطرتهم على أرضية الملعب بعدها قمنا باستبدال أحد عشر لاعباً للوقوف على المستوى الفني للجميع لافتاً إلى أنه ظهرت شخصية الفريق البطل في أداء اللاعبين الأمر الذي أعطانا دفعة معنوية كبيرة قبل التوجه إلى الأردن لخوض التصفيات الآسيوية.