الوحدة والاتحاد أهلي حلب يتأهلان إلى نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال

حماة-سانا

تأهل فريقا الوحدة والاتحاد أهلي حلب إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال بعد فوزهما على الجلاء والكرامة على التوالي في مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا اليوم على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة.

ففي المباراة الأولى تغلب الوحدة على الجلاء بنتيجة 70-63 نقطة بعد أن تقدم في الربع الأول 26-10 لكن الجلاء تفوق عليه بالربع الثاني بـ 19-10 وبالثالث 15-13 وعاد الوحدة للتقدم مجدداً في الربع الرابع 21-19 وأنهى اللقاء لصالحه بفارق سبع نقاط.

وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي فاز أهلي حلب على الكرامة بنتيجة 65-60 نقطة وحجز مقعداً له في النهائي الذي سيقام بعد غد الأربعاء في صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية علماً أن الجلاء هو حامل لقب النسخة الماضية من مسابقة الكأس.

وكان الوحدة قد وصل إلى الدور نصف النهائي بعد تجاوزه فريق الوثبة في دور الثمانية بينما تأهل أهلي حلب إلى الدور ذاته على حساب الجيش.

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من مباراة الاتحاد أهلي حلب والكرامة

من مباراة الوحدة والجلاء