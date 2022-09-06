البرازيل: الحرائق المستعرة في غابات الأمازون ستكون الأخطر منذ عقود

برازيليا-سانا

حذرت الهيئة الوطنية البرازيلية لأبحاث الفضاء من أن الحرائق المستعرة في غابات الأمازون منذ أربعة أيام ستكون الأخطر منذ عقود.

ونقلت فرانس برس عن الهيئة الوطنية قولها في بيان اليوم: إنه “وبعد أن شهدت غابات الأمازون أسوأ حرائق منذ آب العام الفائت حيث تم تسجيل 16742 حريقاً لا تزال الحرائق مستعرة الآن بهذه الغابات وتم تسجيل 12 ألف حريق خلال الأربعة أيام الماضية أي بنسبة 70 بالمئة من حرائق السنة الماضية تم تسجيلها بهذه المدة القصيرة الأمر الذي يعد مقلقاً”.

وأضافت الهيئة: “يخشى من أنه في حال استمر الحريق بمعدل 300 حريق يومياً سيكون شهر أيلول الحالي الأسوأ في التاريخ”.

ويعتبر خبراء أن الحرائق في غابات الأمازون وهي منطقة عازلة رئيسية ضد التغير المناخي يتم إشعالها بشكل متعمد لاستخدام الأرض لاحقاً في الزراعة وتربية المواشي.

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