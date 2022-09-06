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ضبط شخص وموزعين للمازوت في ريف دمشق لإتجارهم بالمادة والتلاعب بأختام الصهاريج

2022-09-05

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عدداً من موزعي مادة المازوت المدعومة المخصصة للمزارعين بمخالفة التلاعب بالأختام الرصاصية للصهاريج وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم ضبط شخص يتاجر بالمحروقات في بلدة منين بمخالفة الإتجار بمادة المازوت المدعومة المخصصة للمزارعين بكمية 190 لتراً وعدد من موزعي المادة مخصصين لتوزيع المازوت على المزارعين في مناطق عدة بالمحافظة بمخالفة نزع الأختام الرصاصية للصهاريج وعدم وجود صمام الرجوع.

وأشارت المديرية إلى أنه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

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