مئة عمل لـ 12 مشاركة في معرض مبدعون بمحبة في ثقافي جبلة

اللاذقية-سانا

أقام المركز الثقافي العربي بجبلة معرضاً فنياً لمجموعة من المشاركات الصغار والكبار من تلاميذ الفنان حسام أبو عاصي تنوعت أعمالهن من حيث المواضيع والأدوات والمستوى الفني للوحات.

وضم المعرض الذي أطلق عليه اسم مبدعون بمحبة مئة لوحة لـ 12 مشاركة خمس منهن صغيرات والباقي سيدات.

المشرف على المعرض الفنان التشكيلي حسام أبو عاصي بين أن المعرض نتاج أعمال طلابه على مدى عام كامل وهم يعملون بكل التقنيات الرصاص والفحم والألوان الخشبية والزيتية بشكل متميز.

ولفت إلى أن تفاوت الأعمال بسبب اختلاف الأعمار ولكن الأطفال أبدعوا في الرسم والنحت بالنسبة لأعمارهم أما الكبار فقد تعلموا بشكل أكاديمي وأصبحوا على طريق الإبداع.

رشا محلا مدرسة رسم شاركت بمجموعة من الأعمال الزيتية أوضحت أنها تلقت التعليم الاكاديمي الذي أضاف لما تلقته في معهد الفنون وساعدها على اكتشاف مساحات لونية أكبر وجرأة أقوى في استخدام الريشة واللون والرسم بالسكين والشطب.

وشاركت مجد محمد بأعمال بورتريه لمشاهير في الأدب والفكر والفن وأوضحت أن هذه تجربتها الأولى بدأتها مع بناتها في هذه الدورة واكتشفت في داخلها موهبة دفينة.

الطفلة شهد ابراهيم عبرت عن سرورها بالمشاركة بعدد من اللوحات لوجوه وشخصيات معينة وأنها تحلم أن تصبح رسامة متميزة في المستقبل.

وأوضحت مديرة ثقافي جبلة ميادة حسن أن المركز يقوم بنشاطات متنوعة في الأدب والفن معتبرة المعرض استكمالا للدور الذي يقوم به المركز وتشجيعاً لمن هم في طور المحاولات الأولى.

بلال احمد

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