الخارجية الروسية: ليس لدينا أوهام بتحسين العلاقات مع بريطانيا

موسكو-سانا

أكد مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية سيرغي بيلييف أنه ليس لدى موسكو أوهام بتحسين العلاقات مع لندن بعد انتخاب ليز تراس لمنصب رئيس وزراء بريطانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيلييف قوله في تصريح اليوم “لا نرى ما يدل على وجود تغيرات إيجابية بعد انتخاب رئيس وزراء جديد لبريطانيا وليس لدينا أوهام بشأن هذا” مشيراً إلى أن “كلا من تراس ووزير المال السابق ريشي سوناك خلال الحملة الانتخابية أكدا مراراً وتكراراً أنهما يعتزمان مواصلة المسار المدمر الذي سار عليه بوريس جونسون المنتهية ولايته في العلاقات مع روسيا والذي تولى أيضاً من أسلافه العمل على تدمير أسس التعاون الروسي البريطاني”.

وأضاف “في كل مرة يتم إعداد استفزاز بريطاني آخر مصحوباً باتهامات لا أساس لها وعقوبات أحادية الجانب لذا نطالب الجانب البريطاني بالتعقل والامتناع عن الأعمال التي تضر بالعلاقات بين بلادنا وشعوبنا”.

وكانت تراس انتخبت اليوم رئيسة لوزراء بريطانيا خلفاً لبوريس جونسون بعد فوزها بزعامة حزب المحافظين الحاكم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc