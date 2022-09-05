روسيا تضيف 25 شخصية أميركية إلى قائمة الممنوعين من دخول أراضيها

موسكو-سانا

أضافت روسيا اليوم 25 شخصية أميركية إلى قائمة الممنوعين من دخول أراضيها كرد على عقوبات مماثلة من جانب واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: استجابة للعقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار من قبل إدارة جو بايدن ضد المواطنين الروس تم فرض حظر دخول روسيا بشكل دائم على مجموعة أخرى من الأفراد من بينهم أعضاء من الكونغرس الأميركي ومسؤولون رفيعو المستوى وممثلو مجالات الأعمال والخبراء وكذلك الشخصيات الثقافية.

وأدرجت الوزارة قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين للحظر حيث كان من أبرزهم وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ونوابها ماثيو أكسيلورد ودون غريفس وثيا كيندلير وجيريمي بيلتر والنواب الديمقراطيون إدوارد كيلي وكرستين سنيما والنواب الجمهوريون كيفن كرامر ومايكل راوندس وباتريك تومي وريتشارد سكوت والممثلان الهوليووديان شون بين وبن ستيلر.

وكانت واشنطن فرضت سلسلة من العقوبات ضد شخصيات ومسؤولين وشركات روسية وهو ما ردت عليه موسكو بإجراءات مماثلة.

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