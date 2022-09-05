الجهات المختصة تقضي بعملية نوعية على أحد متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي بريف درعا

درعا-سانا

أعلن مصدر أمني في درعا لمراسل سانا أن الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية خاطفة تمكنت خلالها من القضاء على الإرهابي محمد إياد عبد الرزاق الملقب “أبو قاسم العقرباوي” وهو من أهالي محافظة القنيطرة والذراع المنفذة للإرهابي المقتول أبو سالم العراقي التابع لتنظيم (داعش) الإرهابي.

ولفت المصدر إلى أن “العملية تمت بعد محاصرة الإرهابي العقرباوي وتطويق مقره والاشتباك معه والقضاء عليه ومصادرة الأسلحة المتنوعة المتواجدة ضمن المقر” مضيفاً أن العملية أنجزت دون وقوع أي إصابات بين العناصر المنفذة باستثناء عنصر واحد إصابته طفيفة.

وبين المصدر أن الإرهابي العقرباوي شارك في العديد من عمليات الاغتيال والاعتداءات الإرهابية التي تمت خلال الأشهر الماضية بما فيها عملية استهداف إحدى حافلات الجيش العربي السوري عبر تفجيرها وخطف عناصر من الجيش وقتل عناصر مخفر شرطة المزيريب بالتعاون مع الإرهابي أبو طارق الصبيحي كما شارك في اغتيال عضو لجنة المصالحة في محافظة درعا الشيخ أحمد البقيرات.

وقضت الجهات الأمنية المختصة في الخامس عشر من الشهر الفائت على الإرهابي محمود أحمد الحلاق الملقب أبو عمر الجبابي وهو من أحد متزعمي تنظيم (داعش) في المنطقة الجنوبية وقبله في العاشر من ذات الشهر قضت على الإرهابي في تنظيم (داعش) المدعو “أبو سالم العراقي” في بلدة عدوان بريف درعا الغربي.

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