إجازة استثمار لمشروع صناعة نشاء البطاطا في حماة

دمشق-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من البطاطا الطازجة في محافظة حماة بتكلفة تقديرية 1.5 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية 2160 طناً سنوياً ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل.

وبين مدير الهيئة مدين دياب في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع تكمن أهميته في اعتماده على الموارد المحلية ويساهم في زيادة مساحات الأراضي الزراعية التي تنتج البطاطا في المحافظة وتخفيف فاتورة الاستيراد كون المشروع ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

والجدير بالذكر أن فترة تأسيس المشروع 36 شهراً تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار.

وبلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة 45 إجازة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ومن المتوقع أن توفر 4019 فرصة عمل.

منار ديب

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