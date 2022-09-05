ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 30 بالمئة بعد توقف نورد ستريم

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الاوروبية اليوم بنحو 30 بالمئة أي بما يقارب 2900 دولار لكل ألف متر مربع بعد توقف خط الغاز “نورد ستريم”.

وذكر موقع روسيا اليوم أن سعر الغاز في أوروبا ارتفع في بورصة لندن للعقود الآجلة إلى 2855 دولاراً لكل ألف متر مكعب منذ بداية التداول اليوم بينما أغلق التداول نهاية الأسبوع الماضي عند 2213 دولاراً.

وجاء هذا الارتفاع بأسعار الغاز بعد إعلان مجموعة شركة غازبروم الروسية الأسبوع الماضي وقف إمدادات الغاز تماماً عبر خط أنابيب “نورد ستريم” التي كان من المقرر استئنافها أمس الأول بعد عملية صيانة إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc