بيسكوف: العديد من الدول تعادي روسيا علناً ومن الضروري مواجهتها

موسكو-سانا

أكد دميترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن العديد من الدول تناصب روسيا العداء علنا ومن الضروري اتخاذ إجراءات للحد من العواقب السلبية المترتبة على ممارساتها هذه.

وأوضح بيسكوف في حديث لوكالة تاس الروسية “لقد ظهرت العديد من العوامل والحقائق الجديدة.. وهناك الكثير من الدول التي تتخذ موقفاً عدائياً تجاهنا وبشكل علني وقد تبنت خطوات مختلفة مناهضة لبلادنا وتسببت بالضرر والأذى لمصالحنا.. لذلك نحن بحاجة إلى مواجهة هذه الإجراءات وتقليص العواقب السلبية المترتبة عليها بأكبر درجة”.

ولفت بيسكوف إلى إن العمل جار على مفهوم السياسة الخارجية للاتحاد الفيدرالي الروسي نظراً للتغير السريع للمشهد الدولي وظهور واقع عالمي جديد وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار ولكن دون أي تسرع.

وفيما يخص الوضع في روسيا فيما يتعلق بوباء كورونا قال بيسكوف إن الجائحة موجودة بالفعل منذ ثلاث سنوات وروسيا من جانبها تعلمت التعايش معها وأدركت تماماً الإجراءات التي يجب اتخاذها حتى خلال الأحداث الدولية التي تنظم في البلاد وأحدثها منتدى الشرق الاقتصادي حيث اتخذت الإجراءات من أجل ضمان سلامة المشاركين فيه بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين.

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