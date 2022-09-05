أودينيزي يفوز على روما برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق أودينيزي على روما بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل أهداف فريق أودينيزي كل من اللاعبين ينوما ديستيني أودوجي ولازار ساماردزيتش وروبرتو بيرييرا وساندي لوفريتش في الدقائق 5 و56 و75 و85 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع أودينيزي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع من جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي في حين تجمد رصيد روما عند 10 نقاط في المركز السادس في المسابقة.

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