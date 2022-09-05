مصرع ثلاثة أشخاص جراء سقوط طائرة خاصة قبالة سواحل لاتفيا

ريغا-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء سقوط طائرة نقل ركاب خاصة كانت تقلهم قبالة سواحل لاتفيا.

ونقلت وكالة رويترز عن خدمة الإنقاذ السويدية قولها في بيان اليوم: إن “طائرة خاصة من طراز سيسنا تقل عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص أقلعت من مطار شريش جنوب اسبانيا متجهة إلى بحر البلطيق بالقرب من جزيرة غوتلاند السويدية اختفت عن شاشات الرادار” مشيرة إلى تحطم الطائرة ومقتل جميع ركابها.

وأضاف المصدر إن طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت تتبع مسار الطائرة غير المنتظم لكن دون جدوى.

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