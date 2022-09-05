انطلاق عروض مهرجان السويداء الخامس للأفلام القصيرة

السويداء-سانا

انطلقت مساء اليوم على مسرح قصر الثقافة بمدينة السويداء عروض مهرجان السويداء للأفلام القصيرة بدورته الخامسة بمشاركة 22 فيلماً من سورية وعدد من الدول العربية.

وتضمن افتتاح المهرجان الذي تنظمه الوطنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالتعاون مع مديرية الثقافة والنادي السينمائي عرض مادة فلمية عن الفنان الراحل نضال سيجري الذي تحمل هذه الدورة اسمه تقديراً لعطائه ومسيرته الفنية والإبداعية.

المهرجان انطلق قبل خمس سنوات كما أشار مديره المخرج عصام الداهوك في كلمة خلال الافتتاح بهدف نشر ثقافة السينما لكونها تمثل ذاكرة الشعوب ورسالة من أجل الحب والسلام والحرية والإنسانية والعدالة ومؤشراً على الرقي الفني والارتقاء في سلم الفنون.

ولفت الداهوك إلى أن المهرجان تطور موسماً بعد آخر حتى وصل إلى ما هو عليه الآن داعياً محبي السينما وعشاقها للتفاعل وتقديم أفضل ما يمكن لأن هذا البلد يستحق أن يحمل علامة فارقة في العلم والثقافة والفن.

وأشار الداهوك إلى أنه على مدى أيام المهرجان الخمسة سيتم عرض 22 فيلماً من سورية والجزائر ومصر والمغرب والعراق ولبنان وهي أفلام تم انتقاؤها من 65 فيلماً مرشحاً تم إرسالها من مخرجين عرب إضافة إلى إفلام أرسلت من دول أوروبية لكن تم الاحجام عن عرضها لأسباب تقنية وقانونية.

بدورها لفتت مديرة الثقافة في السويداء ليلى أبو فخر إلى أن المديرية كما تعنى بالتواصل مع كل الفنون ودعمها بهدف تنشيط وتفعيل الحراك الثقافي بالمحافظة فإن المهرجان بدورته الحالية يشكل فرصة وتجربة هامة في هذا الإطار ولاسيما مع هذا النوع من الأفلام التي جاءت كتطور في فن السينما الذي دخل خلاله تحدي في قدرته أن يلبي متطلبات الجمهور وذائقته وأن يوصل الأفكار العميقة من خلال التكثيف والإيجاز ببعض دقائق أو ربما حتى ثوان.

واستهل عروض المهرجان الفيلم الصامت (صدى) من خارج المسابقة سيناريو وإخراج عصام الداهوك الذي يقدم فيه رؤية من الفن الرمزي والسريالي أحياناً بما يحمله من رموز ودلالات لكل عناصر الفيلم ومشاهده ليست بعيدة عما يعيشه السوريون اليوم في دعوة للعودة لأصولنا وحضارتنا وسوريتنا للنجاة والخروج من الأزمة.

وأعقبه فيلم (رهاب الحب) من مصر إخراج حاتم قناوي والذي يطرح قضية اجتماعية تتعلق في جانب منها بالعنف ضد المرأة والتي تجعل فتاة تحمل في ذاكرتها مشهد قسوة الأب على الأم تهاب الحب والزواج خوفاً أن تقع ضحية ذلك.

تبعه الفيلم القصير الصامت (المكالمة) من المغرب إخراج عبد العالي الحراق والذي يتحدث عن مدمني المخدرات بصفة عامة ورحلتهم داخل هذا العالم وانتقالهم بين عالم الأحياء والموت أو عالم المناداة حيث يصبح المدمن متصلاً بعالم آخر مسلوب الإرادة وهكذا تجري مجريات الفيلم من شخص إلى آخر وفي النهاية تصبح تلك الأرض أرض الأموات المستقطبة للأشخاص من عالم إلى آخر.

لتختتم عروض اليوم الأول بفيلم جواد من سورية إخراج أيهم عرسان وإنتاج المؤسسة العامة للسينما ويطرح فكرة القدوة والسند اللذين يجسدهما الأب بالنسبة للابن والحالة التي يعيشها الطفل عندما يشعر بأن أحد هذه المعاني يمكن أن يهتز ولو قليلاً وما يمكن أن يتركه ذلك عليه من أثر لتتجه أحداث الفيلم بعدها إلى مكان آخر غير متوقع.

وتتواصل عروض المهرجان يومياً حتى يوم الخميس القادم بدءاً من الساعة السادسة مساءاً على أن يتم في ختامه إعلان نتائج مسابقته لأفضل فيلم وسيناريو وإخراج وتصوير وممثل بعد اختيارها من لجنة التحكيم التي تضم نخبة من المختصين بهذا المجال.

حضر افتتاح وعروض المهرجان عدد من المخرجين والفنانين وحشد من المهتمين والشباب في المحافظة.

غسان خيو

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