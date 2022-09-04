مستوطنون يدمرون بيتاً للفلسطينيين شمال غرب نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا بأن مستوطنين دمروا تحت حماية قوات الاحتلال بيتاً متنقلاً قرب قرية المسعودية على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم أن استمرار الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة يهدف إلى تفريغها من أهلها وإحلال مستوطنين مكانهم في واحدة من أبشع أشكال التهجير القسرى والتطهير العرقي.

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