وزير التجارة الداخلية يبحث مع ممثلي الصناعات الغذائية التحديات التي تواجه القطاع

دمشق-سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مع ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع لما له من أهمية لكون سورية بلداً زراعياً بامتياز.

وشدد الوزير سالم على الرقابة التموينية لجميع الصناعات الغذائية مع الأخذ بعين الاعتبار المواصفات القياسية السورية ودراسة المخالفة بشكل دقيق قبل توجيه الضبط إلى القضاء المختص حتى لا يقع الظلم على الصناعي.

ولفت الوزير سالم إلى وجود صناعيين متميزين وهؤلاء بحاجة دائمة للدعم بينما من يتشبه بالصناعيين الحقيقيين ويعمل على الغش والتدليس يشوه قطاع الصناعة بالكامل وتجب محاسبته بالوسائل القانونية كافة.

حضر الاجتماع معاون وزير التجارة لشؤون حماية المستهلك سامر سوسي ومدير عام السورية للتجارة زياد هزاع وأمين سر غرفة صناعة دمشق طلال قلعجي وممثل اتحاد غرف التجارة زهير داوود وعدد من الصناعيين.

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