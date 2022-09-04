نوفاك: سياسة قصر النظر ستؤدي إلى انهيار أسواق الطاقة في أوروبا

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك أن سبب استمرار أسعار الغاز في أوروبا بالارتفاع نحو مستويات قياسية جديدة هو سياسات الاتحاد الأوروبي قصيرة النظر.

ونقلت وكالة تاس عن نوفاك قوله اليوم: “أن سياسة قصر النظر ستؤدي إلى انهيار أسواق الطاقة في أوروبا وتحديدا في بدايات فصل الشتاء القادم”.

من جهته أشار أليكسي ميلر رئيس شركة غازبروم إلى أن أسعار الغاز قد تتجاوز الـ 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين.

ويتوقع خبراء الطاقة وصول أسعار الغاز إلى أكثر من 5000 دولار لكل 1000 متر مكعب في حال حدوث منخفضات جوية حادة خلال فصل الشتاء.

وكانت شركة غازبروم الروسية أعلنت أول أمس إيقاف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا إلى أجل غير مسمى بسبب عطل في التوربين الوحيد الذي يعمل في خط أنابيب السيل الشمالي 1.

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