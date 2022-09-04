اختتام بطولة حماة بتحدي القوة البدنية للرجال والسيدات

حماة-سانا

أقامت اللجنة الفنية لبناء الأجسام والقوة البدنية بحماة بطولة المحافظة بتحدي القوة البدنية بفئتي الرجال والسيدات وذلك بمشاركة الأندية الممارسة للعبة.

وأسفرت منافسات فئة الرجال عن فوز اللاعب علي علوش بالمركز الأول تلاه عدنان العقاد ثانياً ثم محمد فنصة ثالثاً فيما نالت اللاعبة حنان داوود لقب فئة السيدات متفوقة على اللاعبتين ميساء هابيل ورهف حجازي.

وأوضح رئيس مكتب ألعاب القوة في اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحماة عبد الحكيم دهيمش لمراسل سانا أن البطولة كانت جيدة المستوى وشهدت منافسات قوية في الفئتين لاحتلال المراكز الأولى وضمان تمثيل منتخب المحافظة في بطولة الجمهورية بتحدي القوة البدنية والتي سستضيفها حماة منتصف الشهر الجاري لافتاً إلى أن هذه اللعبة في تطور مستمر سواء من حيث أعداد الممارسين لها أو من خلال مستواهم المتميز.

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