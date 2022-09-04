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الجلاء والوحدة يتأهلان إلى نصف نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال

2022-09-04

حماة-سانا

تأهل فريقا الجلاء والوحدة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة بعد فوزهما على النواعير والوثبة ضمن منافسات الدور الأول من المسابقة التي تقام على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة.

وضمن الجلاء تواجده في دور الأربعة بعد فوزه على النواعير بنتيجة 51-48 نقطة فيما تفوق الوحدة على الوثبة 95-62 نقطة.

وتستكمل منافسات الدور الأول من المسابقة اليوم بإجراء مباراتين حيث تجمع  لأولى فريقي الكرامة والطليعة على أن يلتقي بعدها أهلي حلب مع الجيش.

ومن المقرر أن يلتقي الجلاء مع الوحدة في الدور نصف النهائي غداً فيما يلعب الفائزان بمباراتي اليوم مع بعضهما لضمان بطاقة التأهل للنهائي.

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