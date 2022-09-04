القوات العراقية تقضي على إرهابي وتحاصر اثنين آخرين في صلاح الدين

بغداد -سانا

قضت القوات العراقية المشتركة على أحد إرهابيي تنظيم “داعش” وفرضت حصاراً على اثنين آخرين خلال اليوم الثاني من عملية أمنية تنفذها في محافظة صلاح الدين وسط البلاد .

وأفادت هيئة الحشد العراقية في بيان اليوم نقله موقع السومرية نيوز بأن الحشد الشعبي والجيش يواصلان لليوم الثاني على التوالي عملية “الذئب الخاطف “حيث تم قتل أحد إرهابيي “داعش” ومحاصرة اثنين آخرين داخل نفق كبير مبينة أن العملية تهدف إلى القضاء على فلول “داعش” الإرهابي وتجفيف منابع الإرهاب.

كما أطلقت قوات الحشد الشعبي العراقية اليوم عملية أمنية جنوب محافظة كركوك بهدف تفتيش وتأمين أطراف مدينة داقوق وسد أي ثغرة أمنية قد تستغلها عناصر “داعش” للتسلل وتنفيذ عملياتها الإجرامية ضمن قاطع المسؤولية.

وكانت الشرطة الاتحادية العراقية ألقت مساء أمس القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في بغداد وضبطت بحوزته عبوة ناسفة محلية الصنع. ‏

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