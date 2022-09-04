إنتاج سيارات الطاقة الجديدة في مقاطعة جيانغسو الصينية يسجل رقماً قياسيا العام الجاري

بكين-سانا

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة جيانغسو شرق الصين اليوم ان إنتاج سيارات الطاقة الجديدة سجل رقما قياسيا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 متجاوزا إجمالي إنتاج سيارات الطاقة الجديدة في المقاطعة للعام الماضي.

وقالت مديرية الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالمقاطعة وفق ما نقلت شينخوا “ازداد إنتاج المركبات في جيانغسو بنسبة 26.1 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 797 ألف مركبة خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز الماضيين بما فيه 289 ألف سيارة طاقة جديدة بزيادة 1.8 على أساس سنوي”.

كما سجلت 163 شركة رئيسية في المقاطعة في قطاعي الطاقة وبطاريات تخزين الطاقة قيمة إنتاج إجمالية قدرها 120 مليار يوان أي ما يعادل نحو 17.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 84.6 بالمئة على أساس سنوي وهو ما يمثل 38.8 بالمئة من إجمالي قيمة الإنتاج في عموم الصين.

ونمت صناعة سيارات الطاقة الجديدة الصينية بشكل مطرد هذا العام حيث بلغ إنتاج ومبيعات سيارات الطاقة الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2.66 مليون وحدة و 2.6 مليون وحدة على التوالي.

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