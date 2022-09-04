بدء العام الدراسي الجديد… أكثر من ثلاثة ملايين وستمئة ألف تلميذ وطالب توجهوا إلى مدارسهم

دمشق-سانا

توجه اليوم ما يقارب 3651923 تلميذاً وطالباً من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2022-2023 موزعين على 13660 مدرسة ومعهداً بكل المحافظات .

وحول توزع هؤلاء التلاميذ والطلاب على المراحل التعليمية كان وزير التربية الدكتور دارم طباع أشار في تصريح سابق لمراسلة سانا إلى أن عدد الرياض بلغ 2332 واستوعبت ما يقارب 133677 طفلاً وطفلة وعدد مدارس التعليم الأساسي 9147 مدرسة استوعبت ما يقارب 3035882 تلميذاً وتلميذة في حين بلغ عدد مدارس التعليم الثانوي العام 1629 استقطبت 371384 طالباً وطالبة وعدد مدارس التعليم الثانوي المهني 479 مدرسة استوعبت ما يقارب 83873 طالباً وطالبة.

أما بالنسبة للمعاهد التي تتبع لوزارة التربية فبين الوزير طباع أن عددها 73 استوعبت ما يقارب 27107 طلاب فيما بلغ عدد الأبنية المدرسية غير المستثمرة 8733 منها 457 متضرراً كلياً لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تأهيل 400 بناء مدرسي خلال العام القادم لاستثمارها ضمن العملية التربوية بهدف استيعاب التلاميذ والطلاب والتخفيف من الكثافة الصفية وأعباء الوصول إلى المدارس.

رحاب علي

دمشق

السويداء

درعا

طرطوس

اللاذقية

حمص

الحسكة

القامشلي

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