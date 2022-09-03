ميلان يفوز على إنتر ميلان في الدوري الايطالي

روما-سانا

تغلب فريق ميلان على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

أحرز أهداف ميلان كل من اللاعبين رفائيل لياو هدفين في الدقيقتين الـ 28 والـ 60 وأوليفيه جيرو في الدقيقة الـ 54 في حين سجل هدفي إنتر ميلان كل من بروزوفيتش وإيدين دجيكو في الدقيقتين الـ 21 و الـ 67 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري الإيطالي في حين تجمد رصيد إنتر ميلان عند 9 نقاط بالمركز الخامس.

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