صحفي فرنسي: روسيا تجني 3700 يورو من النفط والغاز كل ثانية بفضل العقوبات الغربية

باريس-سانا

كشف الصحفي الفرنسي المتخصص في المواضيع الاقتصادية فرانسوا لينغل أن عائدات النفط والغاز الروسية مستمرة في النمو بفضل العقوبات الغربية على موسكو وليس بسببها مشيراً إلى أن موسكو تجني نحو 3700 يورو من النفط والغاز كل ثانية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لينغل قوله في مقابلة مع قناة أر تي أل الألمانية اليوم أن “الدول الأوروبية دفعت لروسيا أكثر من 86 مليار يورو منذ 24 شباط الماضي أي ما يعادل 3700 يورو كل ثانية” مشيراً إلى أن روسيا لا تحتاج إلى تمويل لأنه بعد فرض العقوبات بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا زادت عائداتها من النفط والغاز بنسبة 40 بالمئة.

وأضاف لينغل أن روسيا تسبح حرفيا في المال ليس بسبب العقوبات التي رفعت الأسعار ولكن بفضل العقوبات التي رفعت الأسعار وأطلقت العنان للمضاربة في السوق وبأسعار أعلى بكثير ما يعني الكثير من المال.

وأكد لينغل أن العقوبات أدت إلى زيادة التضخم في الغرب وسمحت لروسيا بالاستفادة بينما يضطر مشترو النفط والغاز الغربيون إلى شد أحزمتهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc