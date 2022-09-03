جباروف يدعو إلى نقل مقر منظمة الأمم المتحدة إلى دولة محايدة

موسكو-سانا

دعا نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف إلى نقل مقر منظمة الأمم المتحدة من نيويورك إلى دولة محايدة وذلك رداً على عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرات لوفد روسيا للمشاركة في الجمعية العامة للمنظمة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن جباروف قوله في قناته على موقع تلغرام “حان الوقت للتطرق لقضية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى وأهم شيء أن تكون دولة تحمل طابعاً محايداً كالنمسا مثلاً”.

وأضاف جباروف “ننتظر رد فعل المجتمع الدولي من عدم السماح لدولة مؤسسة للأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن بعدم المشاركة بشكل شخصي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ويبدأ الاجتماع السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والذي يحضره تقليديا رؤساء الدول والوزراء في 20 أيلول.

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