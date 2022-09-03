الفارس ليث العلي يتوج بلقب الفئة العليا ببطولة دمشق لقفز الحواجز

دمشق-سانا

مع تتويج الفارس ليث العلي بلقب بطولة الفئة العليا “بيغ تور” أسدل الستار اليوم عن بطولة دمشق لفروسية قفز الحواجز وذلك بعد أربعة أيام من المنافسة القوية بين الفرسان بجميع فئاتهم.

ففي المباراة النهائية للفئة العليا التي أقيمت منافساتها لارتفاع 140 سم أحرز الفارس ليث العلي لقب البطولة لهذه الفئة تاركاً الوصافة للفارس مؤيد الجاموس تلاه الفارس هاني بدران بينما ذهب لقب الفئة المتوسطة “ميديوم تور” لارتفاع 130سم للفارس هادي نظام وجاءت شقيقته الفارسة جودي نظام بالوصافة وحل الفارس المقدم محمود المصري ثالثاً.

أما الفارس مؤيد الجاموس فتوج بلقب الفئة الصغرى “سمول تور” لارتفاع 120سم تلاه الفارس غالي الزيبق ثم الفارس المقدم محمود المصري علماً إن الفئات المذكورة جرت منافساتها وفق نظام الشوط الأصلي وجولة التمايز لكل فئة على حدة.

وتوج بلقب البطولة لفئتي “اما تور” لارتفاع 105سم و”ميني تور” لارتفاع 90سم وفئة “الأطفال” لارتفاع 80سم على التوالي الفرسان أحمد دولة وألفريد النقري وآيا الداية.

ولفت مصمم مسلك حواجز البطولة مازن بيرم في تصريح لـ سانا إلى المنافسات القوية التي شهدتها البطولة في جميع مبارياتها والتي فرضتها طبيعة المسالك بكل فئة على حدة حيث تم وضعها وفقاً للمعايير الدولية ولا سيما من حيث الارتفاعات وتصميم المسالك المناسبة لكل فئة من المباراة الأولى وحتى النهائية.

وعبر عدد من الفرسان عن سعادتهم للمشاركة بالبطولة التي تميزت من حيث التنظيم والمستوى الفني الجيد مشيرين إلى المستوى المهاري العالي الذي قدمه الفرسان بجميع الفئات والمنافسات القوية وخصوصاً في المباريات النهائية بأشواطها الأصلية وجولات التمايز فيها التي أظهرت المستويات العالية المتقاربة.

محمد الرحيل

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