هزة أرضية بقوة 3.7 درجات تضرب شمال مصر

القاهرة-سانا

ضربت هزة ارضية بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة مرسى مطروح المصرية.

ونقل موقع بوابة الأهرام المصرية عن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل قولها في بيان اليوم أن “الهزة وقعت على بعد 135 كيلومتراً جنوب شرق مرسى مطروح وكانت على عمق 3 كيلومترات”.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر ضربت في الثامن من الشهر الماضي شمال غرب مدينة سوهاج في مصر دون سقوط ضحايا أو أضرار.

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