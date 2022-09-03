أمسية غنائية طربية في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي في أبو رمانة أمسية طربية حظي من خلالها الحضور بسماع توليفة من القدود الحلبية وأغان من الزمن الجميل قدمها المطربان شريف الآغا وجيهان الأمير برفقة الموسيقي بسام الطباع.

الأمسية التي استمرت نحو ساعة ونصف الساعة بدأت بسماعي بيات وهي من ألحان الفنان السوري سامي الشوا.

وقال الطباع لمراسل سانا إن اختياره لهذه المعزوفة جاء لكونها من التراث الموسيقي السوري القديم من مقام البيات مؤكداً ضرورة إحياء مثل تلك المعزوفات لتبقى حاضرة في أذهان الجيل الشاب.

وقدمت المطربة جيهان الأمير باقة من أغاني الزمن الجميل لمطربين كبار وأغاني من الفلكلور السوري أما المطرب شريف الآغا فقد أمتع الحضور بتوليفة من القدود الحلبية وأغان طربية.

واعتبر بسام الأيوبي المشرف على الأمسية أن الهدف هو التركيز على الأغاني التراثية التي تغيب عن الكثير من أذهان الجيل الجديد لافتاً إلى ضرورة تمازج الأجيال الشابة مع المخضرمين بهدف إكسابهم الخبرة في الغناء والأداء.

هادي عمران

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