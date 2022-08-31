الحرارة إلى انخفاض غداً وفرصة لهطل الامطار على المنطقة الوسطى والقلمون

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف على المناطق الغربية والجنوبية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية واستمرار تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً في أغلب المناطق مع فرصة لهطل زخات محلية في المنطقة الوسطى والقلمون وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 41 / 24 المنطقة الجنوبية 40 / 23 المرتفعات الجبلية 34 / 20 المنطقة الوسطى 41 / 24 المنطقة الساحلية 33 / 26 المنطقة الشمالية 41 /23 منطقة الجزيرة 44 / 27 المنطقة الشرقية 46 / 29 منطقة البادية 43 / 25

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