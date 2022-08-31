مراسل سانا : سماع دوي انفجارات في سماء حلب ويجري التحقق من طبيعتها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية.. افتتاح تمرينات (فوستوك 2022) في روسيا-فيديو
2022-08-31
مباحثات سورية إيرانية في مجال النفط والغاز
2022-08-31
الوفد السوري يحرز المركز الأول في معسكر حوار الثقافات والقوميات في روسيا
2022-08-30
الصين: يجب إيقاف الإجراءات القسرية ضد سورية ونهب مواردها
2022-08-30
موسكو: لافروف وعبد اللهيان يبحثان غداً الوضع في سورية
2022-08-30
نيبينزيا: من المتوقع عقد اجتماع أستانا حول سورية قبل نهاية العام
2022-08-30
إرشادي: أميركا تنتهك القانون الدولي عبر دعمها الإرهابيين في شمال سورية
2022-08-30
محليات
الحرارة إلى انخفاض غداً وفرصة لهطل الامطار على المنطقة الوسطى والقلمون
2022-08-31
مشاريع خدمية في الحجر الأسود وعودة عشرات الأسر إلى منازلها
2022-08-31
إصابة شخص جراء حريق نشب ضمن سيارة في منطقة المزة بدمشق
2022-08-31
حالات تسمم أطفال في دير الزور جراء تناول حلويات فاسدة
2022-08-31
توزيع مستلزمات طبية لذوي الإعاقة في القامشلي
2022-08-31
توزيع مساعدات من روسيا الاتحادية بريف السويداء
2022-08-31
وزارة التربية تطلق تسعة أدلة تدريبية لتعزيز دور الإرشاد النفسي والاجتماعي
2022-08-31
رياضة
تحضيرات مكثفة لمنتخبنا مع بدء العد التنازلي للبطولة العربية الثالثة عشرة للكيك بوكسينغ بدمشق- فيديو
2022-08-31
فرق حطين وتشرين وجبلة تستعد لانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-08-31
اختتام بطولة الجمهورية التصنيفية الثالثة بكرة المضرب للفئات العمرية بالسويداء
2022-08-31
البريطاني نوري إلى ثاني أدوار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2022-08-31
منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يودع بطولة كأس العرب بخسارته أمام منتخب مصر
2022-08-30
ألياسيم إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2022-08-30
فنية حمص لبناء الأجسام تقيم بطولة المحافظة في اللياقة البدنية لفئة الرجال
2022-08-30
اقتصاد
ارتفاع إنتاج أوبك في آب إلى أعلى مستوياته منذ بدايات جائحة كورونا
2022-08-31
ضبط مستودع في دمشق يحوي محروقات للاتجار بها في السوق السوداء
2022-08-31
تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 9.1 بالمئة في آب
2022-08-31
السورية للتجارة بحماة تباشر تسويق محصول التفاح من المزارعين
2022-08-31
انخفاض أسعار الذهب للشهر الخامس على التوالي
2022-08-31
السورية للحبوب.. 95 بالمئة نسبة تنفيذ الأعمال بمطحنتي سلحب وتلكلخ
2022-08-31
إكثار بذار حلب.. غربلة 150 طن قمح يومياً في مركزي تل بلاط والليرمون
2022-08-31
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الشريط الأخباري
بمشاركة سورية.. افتتاح تمرينات (فوستوك 2022) في روسيا-فيديو
مباحثات سورية إيرانية في مجال النفط والغاز
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مصدر عسكري : حوالي الساعة 20.00 من مساء اليوم استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار
مراسل سانا : سماع دوي انفجارات في سماء حلب ويجري التحقق من طبيعتها
2022-08-31
2022-08-31
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