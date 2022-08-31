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عــاجــل مصدر عسكري : حوالي الساعة 20.00 من مساء اليوم استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار

مراسل سانا : سماع دوي انفجارات في سماء حلب ويجري التحقق من طبيعتها

2022-08-31

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مصدر عسكري : حوالي الساعة 20.00 من مساء اليوم استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار

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