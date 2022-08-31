ارتفاع إنتاج أوبك في آب إلى أعلى مستوياته منذ بدايات جائحة كورونا

لندن-سانا

أظهر مسح لرويترز اليوم ارتفاع انتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في آب الجاري إلى أعلى مستوياته منذ بدايات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 2020.

ووجد المسح أن إنتاج أوبك اليومي ارتفع 690 ألف برميل من شهر تموز إلى 29.58 مليون برميل يوميا وذلك في أعلى مستوى منذ نيسان 2020.

وكشف المسح أنه مع افتقار الكثير من المنتجين لطاقة انتاجية فائضة لزيادة الإنتاج بسبب نقص الاستثمار في حقول النفط استطاعت الدول العشر الأعضاء بأوبك تحقيق زيادة بلغت 300 ألف برميل يومياً من تموز الماضي ولا تزال تضخ كميات أقل بكثير من المطلوب.

وكان إنتاج الأعضاء العشرة أقل بنحو 1.4 مليون برميل يومياً دون المستوى المستهدف في آب مقابل 1.3 مليون في تموز الماضي.

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