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الرئاسة الفلسطينية تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

2022-08-31

القدس المحتلة-سانا

طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته والتي تتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة.

وحذرت الرئاسة في بيان أوردته وكالة وفا من استمرار هذه الممارسات الإجرامية وعمليات القتل والتعذيب والتنكيل والإهمال الطبي التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الأسرى الأبطال مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تلخص سياسة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بأسره والتي تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وأكدت الرئاسة أنها مستمرة في تواصلها مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة لوقف جرائم الاحتلال ووضع حد لإفلاته من المساءلة.

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