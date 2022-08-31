نفحات وجدانية ووطنية في قصائد شعراء ملتقى العاصي على منبر اتحاد كتاب حمص

حمص-سانا

توشحت الأمسية الشعرية التي أحياها باقة من شعراء ملتقى العاصي الثقافي الأدبي على منبر اتحاد كتاب حمص بشذرات من طيب الكلمات والمعاني المفعمة بحب الوطن والإنسان.

واستهل الأمسية الشاعر إبراهيم الهاشم مدير ملتقى حمص الأدبي بثلاث قصائد وجدانية حملت عناوين “الشرق” و”الغريب” و”عندما يضيء التراب” وفي الأخيرة يخاطب الإنسان ابن التراب ويدعوه إلى السمو والارتقاء بأفعاله ومآثره وأن يقلد النجوم في إضاءتها للوجود.

ومن اللاذقية جاءت مشاركة الشاعرة شفيعة سلمان صاحبة ديوان “على قيد الانفجار” فكانت قصائدها الوطنية “الوصية” و”زيارة الفجر” أبلغ تعبيراً عن حبها للوطن كيف لا وهي التي افتدت من أجله بولديها الشهيدين مفتخرة ككل أم شهيد بأن فلذة كبدها أصبح نبراسا يضيء مجد الأمة.

وكان للشاعرة المرهفة الحس هناء يزبك مشاركة بهية بقصائدها الملونة بأطياف العشق والشوق والأمل وها هي تشدو بقصائدها “بحة الناي” و”يا أول النبض” و”شوق توشح من ذكراك واشتعل” فترقص الكلمات على أوتار لحن استفاض جمالاً ورقة.

واختتم الأمسية التي حضرها جمهور من الأدباء والمثقفين الشاعر حسن أحمد بطيف من القصائد الوطنية والغزلية الجياشة بالمشاعر النبيلة.

حنان سويد

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