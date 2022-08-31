شؤون الأسرى تحذر من تدهور صحة عدد من الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي من جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه بحق الأسرى.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك أبسط الحقوق الصحية الضرورية للأسرى الفلسطينيين وتمتنع عن تقديم أدنى مقومات الرعاية الطبية اللازمة وتماطل في تقديم العلاج لهم الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أمراضهم ويهدد حياتهم بشكل يخالف جميع الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وتشهد مدن الضفة الغربية يومياً وقفات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في معركتهم ضد السجان الإسرائيلي.

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