غازبروم: لدى روسيا احتياطيات غاز تكفي مئة عام

موسكو-سانا

أعلن اليكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة “غازبروم” الروسية اليوم أن لدى روسيا احتياطيات غاز تكفي قرناً من الزمن وأنه من المزمع أن تعمل بعض الحقول وتنتج الغاز بحلول عام 2120.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ميللر قوله إن “عملاءنا الروس سيتمكنون من الوصول إلى إمدادات طاقة منخفضة التكلفة ويمكن الاعتماد عليها ومن الأهمية بمكان أيضاً أن نتذكر أن المستهلكين المحليين لديهم أسباب قوية للتفاؤل بشأن مستقبل الغاز في البلاد لأن لدينا احتياطيات لمدة مئة عام مقبلة ونحن نعلم أن بعض حقولنا قيد التطوير ستعمل وتزود البلاد بالغاز بحلول عام 2120”.

وتابع ميللر إن “مثل هذه المؤشرات أصبحت ممكنة من خلال إنشاء ونمو مصنع روسي جديد لإنتاج الغاز في يامال”.

وكانت مخاوف كبيرة شهدتها أوروبا من أزمة حادة في الطاقة على خلفية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا وردت عليها موسكو بسلسلة إجراءات تتعلق بإمدادات الغاز وطريقة سداد ثمنها بالروبل الروسي.

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