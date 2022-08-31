تحضيرات مكثفة لمنتخبنا مع بدء العد التنازلي للبطولة العربية الثالثة عشرة للكيك بوكسينغ بدمشق

دمشق-سانا

تحضيرات شارفت على نهايتها واستعدادات تنظيمية ولوجستية جارية على قدم وساق للبطولة العربية الثالثة عشرة للكيك بوكسينغ التي تستضيفها سورية بالفترة من الـ 14 ولغاية الـ 17 من أيلول القادم.

ويتوقع القائمون على البطولة أن يشهد الحدث الرياضي العربي القادم منافسات قوية بفئات الرجال والسيدات والشباب والشابات بأساليب (فل كونتاكت وسمي كونتاكت وك 1).

سانا رصدت جانباً من التدريبات اليومية التي يجريها منتخب سورية للرجال للبطولة القادمة وأجرت عدداً من اللقاءات لتسليط الضوء أكثر على التحضيرات حيث أكد رئيس مكتب ألعاب القوة في الاتحاد الرياضي العام محمد الحايك أهمية البطولة القادمة لكونها ستجمع أبطال العرب بالكيك بوكسينغ في سورية مشيراً إلى استمرار التحضيرات لاستضافة البطولة بالشكل الأمثل والذي يدل على تميز الكوادر الرياضية بسورية في تنظيم البطولات العربية والدولية.

وأشار الحايك إلى المستوى المهاري العالي للاعبي منتخباتنا بالكيك بوكسينغ والتحضيرات المكثفة التي أجروها خلال الفترة الماضية والتي أوصلتهم إلى درجة عالية من الجهوزية البدنية والفنية لتقديم الأداء الملفت وإحراز النتائج المتميزة.

عضو اتحاد الكيك بوكسينغ سلمان عيسى بين أن التحضيرات تسير وفقاً لما هو مخطط لها بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام حيث تم اتخاذ كل الترتيبات لاستضافة البطولة التي ستحظى بمشاركة متميزة وكبيرة لمنتخبنا والتي تتجاوز 80 لاعباً.

مدرب منتخب سورية للكيك بوكسينغ أحمد سليمان بين أن مشاركة لاعبينا بالبطولة ستكون بكل الأوزان ويعول عليهم كثيرا في تحقيق النتائج المرجوة ولا سيما بعد التحضيرات المكثفة التي انطلقت منذ أكثر من شهرين لهذه البطولة وشهدت تدريبات بدنية ومهارية عالية المستوى.

الميداليات البراقة في البطولة المقبلة هدف أجمع عليه اللاعبون فالجميع بدا عليهم ذلك الطموح الكبير برفع علم سورية عالياً متوجين بالذهب ضمن منافسات أوزانهم حيث أبدوا استعدادهم لتحقيق هذا الطموح متسلحين بالإرادة الكبيرة والعزيمة لتحقيق ما يصبون إليه.

وكان اتحاد الكيك بوكسينغ نظم في آذار الماضي بطولة التحدي الدولية بدمشق وسط أجواء حماسية وبحضور جماهيري كبير حيث شارك أحد عشر لاعباً من منتخبات العراق والأردن وفلسطين إضافة إلى أحد عشر لاعباً من منتخب سورية.

محمد الرحيل /محمد الخاطر

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