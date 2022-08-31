عودة دفعة من المهجرين في الأردن عبر معبر نصيب

درعا-سانا

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين عودة المهجرين إلى أرض الوطن عادت اليوم دفعة جديدة منهم إلى محافظتي دمشق ودير الزور قادمين من مخيم الأزرق للاجئين في الأردن عبر مركز نصيب جابر الحدودي .

المقدم أيهم خضور رئيس مركز هجرة نصيب أوضح لسانا أن “الدولة السورية وفرت كل ما يلزم لعودة المهجرين إلى منازلهم عبر إجراءات ميسرة و سريعة في مركز الهجرة لا تتعدى الدقائق أمام العائدين”.

إلى ذلك بين عدد من المهجرين العائدين أنهم “يعودون اليوم إلى سورية بعد عودة الاستقرار و يرغبون في استكمال دراستهم وأعمالهم بعد انقطاع عنها بفعل ظروف اللجوء القاسية”.

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