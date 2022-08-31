اختتام بطولة الجمهورية التصنيفية الثالثة بكرة المضرب للفئات العمرية بالسويداء

السويداء-سانا

بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة مثلوا محافظات اللاذقية وحماة وريف دمشق والسويداء اختتمت بطولة الجمهورية التصنيفية الثالثة بكرة المضرب للفئات العمرية بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء.

وأسفرت النتائج بفئة الذكور عن فوز تيم الجمال بفئة تحت 10 سنوات و حسن عزام لفئة تحت 12 عاماً وليث الحسن بفئة تحت 14 عاماً وهاني سراي الدين بفئة تحت 18عاماً بينما انتهت منافسات فئة الإناث جوليا الجمال بفئة تحت 10 سنوات ولاميتا حاتم لتحت 12 عاماً وبانا عزي لتحت 14 عاماً وسلمى الشعار لتحت 18 عاماً.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار مشرف البطولة عضو اتحاد كرة المضرب وسيم زينية إلى أن البطولة تعد الرابعة ضمن نشاطات العام الحالي والتصنيفية الثالثة التي اطلقها الاتحاد بهدف إقامة أكبر عدد من البطولات المحلية لتوفير فرصة احتكاك للاعبي المنتخب الوطني والممارسين للعبة لتطوير مستواهم مبيناً أنها شهدت مستوى فنياً جيداً رغم غياب لاعبي دمشق وحلب وبعض لاعبي حماة مع تألق لاعبي السويداء بالفوز بأغلب المراكز نظراً لتميزهم على مستوى الجمهورية بالفئات العمرية.

ولفت الحكم العام علاء أبو بكر إلى مشاركة سبعة حكام بالبطولة التي جرت بطريقة الدوري على خمسة ملاعب بعيداً عن نظام الإسقاط لإفساح المجال للاعبين لخوض أكبر عدد ممكن من المباريات.

وذكرت عضو اللجنة الفنية لكرة المضرب بالسويداء ريم خداج أن البطولة شهدت تنافساً ومستوى فنياً جيداً وبرز فيها لاعبو السويداء بمستواهم الفني الجيد وتم تذليل مختلف الصعوبات لإنجاح إقامتها بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء.

وأوضح مدرب منتخب حماة عماد قنزوع أن مشاركة حماة اقتصرت على أربعة لاعبين فقط وتغيب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة بينما لفت مدرب منتخب ريف دمشق نايف سراي الدين إلى مشاركة فريقه بتسعة لاعبين منهم لاعبو منتخب وطني وذلك حرصاً منهم على استمرارية البطولات.

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